Арт-директор назвала пять деталей, формирующих первое впечатление

Арт-директор бренда Michel Kataná Наталья Семенова в комментарии для « Ленты.ру » назвала пять деталей внешности, которые формируют первое впечатление о человеке. По ее словам, образ складывается не из одного яркого элемента, а из множества микросигналов, считываемых окружающими почти автоматически.

На первое место эксперт поставила руки и ногти. Обкусанные ногти, заусенцы и очень сухая кожа, по ее мнению, подсознательно ассоциируются с тревожностью, напряжением или недостатком ухода. Аккуратные руки, напротив, создают ощущение собранности и внимания к себе, причем речь идет не о сложном маникюре.

Второй важной деталью Семенова назвала осанку, которая влияет не только на восприятие фигуры, но и на то, как сидит одежда. Прямая спина и открытые плечи чаще воспринимаются как признаки уверенности и внутренней собранности, тогда как сутулость и зажатость создают впечатление неуверенности или напряжения.

Третью позицию заняли брови. Эксперт пояснила, что они формируют рамку лица и напрямую влияют на восприятие эмоций. Разная форма или положение бровей способны сделать выражение более открытым, строгим, напряженным или спокойным.

Замыкают список аксессуары — украшения, часы, ремень, сумка, обувь, платок или шарф. Они легко притягивают внимание, поскольку отличаются по масштабу, материалу или цвету от базовых элементов одежды. Кроме того, аксессуары несут символическую информацию: по ним окружающие могут делать предположения о вкусе человека, его профессиональной среде, статусе или отношении к деталям. Семенова подытожила, что именно внимание к этим деталям чаще всего делает образ цельным, уверенным и запоминающимся.

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