Новые линии метро сократят время поездки из Подмосковья в Москву вдвое

Развитие московского метро в сторону Подмосковья позволит примерно вдвое сократить время поездок жителей области в столицу. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В рамках программы развития метро до 2035 года планируется построить около 35 новых станций, 12 из них разместятся в Московской области. С учетом уже действующей инфраструктуры зона обслуживания метро будет охватывать 33% жителей региона. Ежедневный пассажиропоток новых участков может составить около 600 тыс. человек.

Ожидается, что транспортные изменения улучшат условия поездок для 5,7 млн человек, включая 3,7 млн жителей Подмосковья и 2 млн москвичей. Ежедневное время в дороге может сократиться на 30–60 минут.

Продление радиальных линий предполагается по семи направлениям к крупнейшим городам области. Проект станет следующим этапом формирования единой транспортной системы агломерации после запуска МЦД и развития магистральной автобусной сети.

Для новых линий Москва продолжит закупать российские поезда «Москва-2026». Они оснащены сквозными переходами, широкими дверями, зарядными разъемами и современными климатическими системами. Контракты предусматривают 30-летнее сервисное обслуживание составов производителем.

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