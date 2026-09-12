Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на декабрьском саммите G20 в Майами невозможна. Об этом AFP сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров, представитель Кремля сослался на ранее озвученную Путиным позицию. Согласно ей, Зеленский может приехать в Москву для проведения встречи. При этом сам российский лидер пока не определился, будет ли участвовать в саммите G20.

Ранее Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным в рамках саммита при условии, что оба лидера получат приглашения на мероприятие.

В 2026 году председательство в G20 перешло к США. Саммит «Большой двадцатки» должен состояться в декабре в Майами.

Ранее Песков заявил о движении Европы в состояние холодной войны с Россией.