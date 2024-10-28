Неизвестные взламывают замки и бродят по дворам жителей Ленинска-Кузнецкого

Жители Ленинска-Кузнецкого рассказали, что в их дома проникают неизвестные люди. Они ничего не крадут, но устраивают беспорядки, стучат в окна и осматривают хозпостройки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Момент проникновения на территорию частного двора попал на камеры видеонаблюдения. Автор видео опубликовал его в телеграм-канале «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112». Неизвестный мужчина зашел в дом, но сработала сигнализация. Видно, что второй мужчина не сумел зайти в помещения. Они спешно покинули дом.

«Разломал замок в двери в доме. Но, у меня дома стоит сигналка, сработала, он свалил», — сообщил собственник жилья.

Собственник дома передал данные сотрудникам правоохранительных органов. Ранее с подобными жалобами обращались другие подписчики канала. Так, неизвестный пытался взломать замок дома. Проникнуть в помещения у него не вышло. Камеры зафиксировали, что на территории двора он провел два часа. Мужчина осматривал постройки и навел там беспорядок.

Корреспондент Сибдепо обратился за уточняющими подробностями к еще одному потерпевшему. Он рассказал, что неизвестный пытался открыть дверь его дома, стучал в окна. Соседи обратили внимание на странного гостя. Мужчина ответил, что узнает, не сдается ли дом в аренду.

«Дома один ребенок был, перепугался», — рассказал местный житель.

Сибдепо обратилось с просьбой к сотрудникам полиции разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что полиция Подмосковья задержала троих мужчин за кражу на 900 тыс. руб.