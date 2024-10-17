Полиция Подмосковья задержала троих мужчин за кражу на 900 тысяч рублей

Сотрудники подмосковной полиции задержали троих мужчин за кражу более чем на 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники в возрасте от 36 до 39 лет проникли в частный дом в Михнево в Ступино и похитили деньги и украшения.

По факту случившегося возбудили дело о краже. Похитителей задержали по месту проживания в Новосибирске. В квартире одного из них нашли часть похищенного.

Помимо этого, выяснилось, что задержанные причастны к совершению аналогичного преступления в Орехово-Зуево. Сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

Все трое заключены под стражу.