Неизвестные взломали квартиру в центре Москвы артистки Рутберг: возбуждено дело

В правоохранительные органы обратился сын народной артистки Юлии Рутберг, который написал заявление в связи со взломом замка квартиры, которая находится в центре Москвы, и кражей ценных вещей и денег, пишет агентство ТАСС.

«Неизвестные злоумышленники взломали замок в квартире артистки Юлии Рутберг на площади Смоленской-Сенной, проникли в квартиру, откуда похитили деньги и драгоценности. Предварительно, речь идет о нескольких миллионах рублей», - рассказал источник агентства ТАСС

По предварительной версии преступники похитили деньги и ценные вещи, стоимость которых составляет более нескольких миллионов рублей. На момент взлома в квартире никого не было. Заявитель отметил, что сама Юлия Рутберг на момент кражи находилась в Иркутске.

Правоохранительные органы начали проверку. Выясняются все обстоятельства дела. Сама Юлия Рутберг подтвердила факт кражи корреспонденту агентства «РИА Новости».

«Да, меня ограбили», — сказала собеседница агентства «РИА Новости» Юлия Рутберг

Актриса отметила, что в настоящее время находится в Иркутске, где время отличается от московского на пять часов. Актриса не спала сутки, но теперь поедет в Москву, чтобы решать появившееся проблемы.