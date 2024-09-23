Неизвестный напал на московскую мотоблогершу Анютумини

В субботу, 21 сентября, на московскую мотоблогершу Анютумини (настоящее имя — Анна Макаренкова) было совершено нападение, сообщил SHOT.

Камеры видеонаблюдения позволили установить факт того, что неизвестный мужчина пришел к дому мотоблогерши Анютумини за несколько часов до нападения. Он поджидал ее в кустах. Девушка рассказала, что переехала всего месяц назад. Многие еще даже не знали ее нового адреса. Мотоблогерша не может предположить, кто мог напасть на нее.

Описать нападавшего сотрудникам правоохранительных органов девушке сложно. Все происходило в темное время суток. Мужчина был в сером спортивном костюме, камуфляжной маске и черных перчатках. Девушка запомнила только яростный взгляд и цвет глаз — зеленый.

Девушка подъехала к дому на мотоцикле Ducati Panigale. Неизвестный сбросил ее. Анна начала убегать, но поняла, что нападавший пытается завести ее мотоцикл. Она вернулась.

«Девушка начала спихивать его с байка, но он достал нож, перцовый баллончик и направился в ее сторону. Блогерша упала на спину, а сталкер начал наносить ей сильные удары ногами и заливать газом», — сообщил SHOT.

Девушка воспользовалась визором на шлеме, поэтому глаза так сильно не пострадали. Однако на теле много ссадин, царапин и синяков. Перед тем, как убегать, неизвестный забрал телефон девушки. Мотоцикл требует ремонта, примерная стоимость которого оценена в 500 тыс. руб. Мотоблогерша отметила, что боится выходить из дому.

«Прохожий помог девушке поставить побитый во время драки Ducati на колеса и вызвал скорую с полицией», — располагает информацией SHOT.

Ранее сообщалось, что напавшего в ТЦ на девочку кузбассовца накажут по уголовной статье.