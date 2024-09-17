Напавшего в ТЦ на девочку кузбассовца накажут по уголовной статье

СК возбудил уголовное дело после случая нападения в торговом центре Междуреченска. Там мужчина протащил за волосы девочку по полу, затем выкинул из зала. Об этом пишет VSE42.Ru .

Инцидент произошел в ТЦ «Праздничный» 14 сентября. Там мужчина схватил 12-летнюю девочку за волосы, затем протащил по полу и выволок силой из магазина. История привлекла внимание правоохранителей: мужчину обвиняют в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Мужчину задержали. Выяснилось, что он житель Междуреченска с судимостью. В ГУ МВД отметили, что сибиряк привлекался к уголовной ответственности не меньше 15 раз. Также он попадался на нарушении общественного порядка. Мотивы его агрессии к подростку неизвестны.

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