Неизвестный прохожий ударил мальчика ногой со спины в Ставрополе

В социальных сетях местная жительница Ставрополя рассказала о нападении на ее 10-летнего сына на улице города. В полиции данную информацию подтвердили, сообщил newstracker.ru.

Женщина рассказала, что 31 августа ее сын возвращался домой. Он шел по велодорожке в сторону улицы Рогожникова. По непонятной причине неизвестный мужчина ударил ее сына ногой со спины. Ребенок упал. Мужчина не успокоился и ударил его еще один раз в челюсть.

Очевидцем происшедшего стал друг пострадавшего. Ребенок утверждает, что мальчик пролежал некоторое время на дорожке в бессознательном положении. Инцидент произошел в дневное время суток.

Корреспондент NewsTracker обратился за комментарием к сотрудникам правоохранительных органов. Информацию подтвердили. Мама несовершеннолетнего написала заявление. Правоохранители проводят проверку с целью выяснения всех деталей нападения.

«Приняты меры к установлению личности и местонахождения мужчины», — сообщили в ведомстве.

Мать пострадавшего ребенка обратилась в соцсетях с просьбой откликнуться всех, кто стал очевидцем произошедшего. Женщина допускает, что инцидент мог попасть на регистратор мимо проезжающей машины. Она также отметила, что на данном направлении давно пора установить камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что напавших с ножом на таксиста в Балашихе оперативно вычислили благодаря камерам «Безопасного региона» в Подмосковье.