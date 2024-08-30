Напавших с ножом на таксиста в Балашихе поймали благодаря камерам «Безопасного региона»

Мужчин, которые напали с ножом на таксиста в Балашихе, отказавшись оплачивать услуги перевозки, поймали благодаря камерам системы «Безопасный регион», сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Преступление произошло неделю назад. Раненого водителя доставили в больницу. Полицейские отследили по камерам маршрут передвижения злоумышленников и оперативно задержали их.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Нападавшим уже предъявили обвинение. На допросе они признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который выстрелил в ребенка из пневматики.