Неизвестный распространяет ложную информацию о ремонте кровли в Белгороде после обстрела ВСУ

Пользователь Телеграм по имени Лев ввел в заблуждение журналистов относительно ремонта кровли, который проводят в Белгороде после обстрела ВСУ, сообщил bel.ru.

Пользователь написал в телеграм-канал редакции Бел.Ру, что ремонт кровли выполняют некачественно. Он сообщил, что крышу перетянули полиэтиленом. После дождя квартиры людей затопило. По его словам, администрация не реагирует на жалобы жильцов. Мужчина предположил, что выделенные на ремонт деньги были украдены.

Журналист предложила встретиться. Мужчина не хотел называть адрес. Он признался, что боится преследований. Позже назвал номер дома, но от встречи долго отказывался. В назначенный день написал, что вынужден срочно уехать в Воронеж на похороны тещи. Редакция решила проверить, как проходят строительные работы.

Жители дома опровергли информацию, согласно которой ремонт проводят некачественно. Жалоб у людей нет. Горожане подтвердили, что ремонт начался еще летом. На момент прибытия журналиста на объекте присутствовали строители. К дому подвезли необходимые материалы. Аналогичные работы проводят в соседнем доме. Редакция предоставила фотоотчет. Информация Льва не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ повреждены более 40 домов.