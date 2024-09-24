Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ повреждены больше 40 домов

По данным Вячеслава Гладкова, которые были опубликованы в его официальном телеграм-канале вечером вторника, 24 сентября, в Белгороде в результате украинского обстрела зафиксированы повреждения в 40 жилых домах.

Гладков уточняет, что в результате обстрела на данный момент зафиксировали повреждения в 37 домах, шести надворных постройках и даже 21 машине. Жители тех домов, которые оказались разрушены, будут размещены в безопасности.

Губернатор Белгородской области также добавил, что гражданам предлагали разместится в ПВР, но все отказывались и отправились ночевать к своим близким и родным. Также выяснилось, что количество пострадавших также выросло и составляет теперь пять человек – еще один мужчина обратился с осколочным ранением.

Напомним, ранее сообщалось и о том, что в результате атаки ВСУ в Белгороде начался пожар.