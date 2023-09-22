Некачественная мобильная связь: Юрист Габович рассказал, как поступать клиенту

«Я бы рекомендовал изучить договор между абонентом и оператором сотовой связи, обратив внимание на пункты про права, обязанности и ответственность сторон», - отметил эксперт

Проблема некачественной связи стала особенно актуальной для жителей Ростова. Произошел сбой: горожане не могут никому дозвониться, а также воспользоваться мобильным интернетом. Особенно негативно это отразилось на той категории людей, которые работают дистанционно.

Юрист отметил, что некачественная связь – это в первую очередь вина оператора, которого выбрал клиент. Антон Габович рекомендует в сначала направить запрос оператору. Сделать это можно в онлайн-режиме, воспользовавшись его официальным порталом. Если есть свободное время, то можно посетить офис компании.

Юрист отметил, что потребитель имеет право на то, чтобы потребовать наладить работу связи. Возможен и другой вариант – обратиться с просьбой уменьшить стоимость услуг в период, когда связь работала с перебоями.

Эксперт также рассказал, как поступать, если оператор проигнорировал претензию.

«Если оператор не принимает претензию или бездействует, то человек вправе обратиться в Роскомнадзор и Роспотребнадзор. Такие обращения можно подать в электронном виде на официальных сайтах организаций», - рассказал RostovGazeta юрист Антон Габович

Если и это не поможет решить конфликтную ситуацию, то стоит обратиться в суд.