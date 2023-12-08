Некачественное топливо и масло: В сильный мороз жители Тюмени не могут завести авто

Жители Тюмени информируют, что ночью в городе был зафиксирован мороз на отметке минус 47°. Аппаратура не выдерживает, камеры видеонаблюдения перестают работать, есть проблемы с электроэнергией и газом, на улице люди получают обморожение. Автовладельцы также столкнулись с серьезной проблемой - машина отказывается ехать или ли передвигается крайне медленно, сообщает nashgorod.ru .

Эксперты считают, что главная причина - некачественное топливо и масло. Производители заявляют, что автомобиль будет работать при сильных морозах, но уже при минус 25° начинаются проблемы. Вторая проблема - большое количество подделок на рынке. Так, у некоторых водителей ночью масло просто замерзло.

«Сейчас очень много подделки идет. На закупку предлагают копии брендов, которые ушли из России и разумеется таким товарам доверять нельзя. Некоторые аналоги по качеству тоже не особо лучше подделок и попросту опасны для автомобиля. Учитывайте, что китайское масло далеко не всем подходит и зачастую имеет слабую морозостойкость, лучше выбирать производителей, которые специализируются на производстве товаров для холодных зим, а также подбирать масло с учетом технических характеристик вашей машины», — объяснил сотрудник сетевого автомагазина Федор Рубцов.

Автомеханик Сергей Сидоров уверен, что качественное масло всегда будет стоить дорого. Также важно проверять, подходит ли выбранная марка для региона проживания и модели авто.

Замерзает не только масло, но и топливо.

«Это что нам на заправках наливают, что оно застывает намертво? Зимний дизель нормального качества себя так вести не должен», — негодует тюменский водитель.

Представитель одного из российских НПЗ в беседе с корреспондентом «Нашего города» не стал разубеждать местного жителя. Да, сейчас в РФ есть проблемы с качеством топлива. Нет контролирующих комиссий, которые должны проводить ряд проверок.

«Поэтому дизель у нас оказывается пригоден не до -35℃, как положено, а застывает уже в -20-25℃. то связано именно с низким качеством продукции. У нас же провели реформу и теперь Росстандарт качество бензина не проверяет, а потому на выходе мы и получаем брак», — объяснил он.

Ухудшение качества топлива заметили и владельцы дизельных автомобилей. Сотрудник СТО Давид Тагиев рекомендует приобрести специальные чехлы для авто, предпусковые обогреватели и ответственно выбирать масло для машины, не жалея средств.