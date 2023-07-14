«Неконструктивно и непродуктивно»: Госсекретарь раскритиковал позицию России по Украине

Выступление главы МИД России Сергея Лаврова позволяет США сделать вывод, что позиция властей по ситуации на Украине осталась неизменной и полностью противоречит видению Пентагона, как разрешить данный конфликт. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Не было ни конструктивно, ни продуктивно», - Энтони Блинкен поделился впечатлением от выступления Сергея Лаврова

Госсекретарь США отметил, что, по мнению Сергея Лаврова, абсолютно во всех катастрофах мира виновато США. При этом, что касается Украины, то Россия и США видят разрешение конфликта совершенно по-разному, пишет агентство «РИА Новости». Видно, что Россия не изменит выбранный ею курс. Другие страны, в числе которых и США, не настроены столь пессимистично. Так Энтони Блинкен ответил на вопрос журналиста, состоялся ли у него с российским коллегой контакт.

Сергей Лавров и Энтони Блинкен принимают участие в заседании глав МИД, которое проходит в пятницу, 14 июля, в Джакарте.