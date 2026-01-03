Некролог эпохи. Ушел человек, чья бригада прорубала магистраль через Чертово ущелье и ставила рекорды

В Тынде на 88-м году жизни скончался один из легендарных строителей Байкало-Амурской магистрали Иван Варшавский, сообщил Amur.life.

Иван Николаевич ушел из жизни в субботу, 3 января, в городской больнице, две недели проведя перед этим в реанимационном отделении.

Профессиональная биография Варшавского неразрывно связана с покорением самых труднодоступных участков легендарной трассы. Под его руководством были проложены через такие природные препятствия, как Чертово ущелье, а также через Пьяный и Удоканский перевалы.

В историю строительства БАМа он вошел и как автор трудового подвига: в сентябре 1983 года возглавляемая им бригада установила всесоюзный рекорд, уложив за одну смену 4 600 метров железнодорожного полотна. А кульминацией его труда стало событие 29 сентября 1984 года.

В тот день на разъезде Балбухта в Читинской области бригады Ивана Варшавского и Алексея Бондаря произвели укладку «золотого звена» — последнего стыка рельсов, который символически завершил эпоху строительства и открыл сквозное движение по всей магистрали.

