Немецкие археологи выясняют, кто устроил древнейшую битву в Европе

Немецкие ученые выясняют, кто устроил древнейшую битву в Европе. О сражении стало известно относительно недавно. В долине реки Толлензе сразились минимум тысяча человек, около сотни погибли. Археологи разбираются в причинах и следствиях данного события, сообщили РИА Новости.

Кровавое сражение произошло примерно 3200-3300 лет назад. На данном участке обнаружили 12 500 костей, которые принадлежали примерно 150 человекам. Причина смерти — гибель от ран, полученных в результате сражений. Археологи уверены, что в боях участвовали четыре тысячи человек. Погибло от 740 до 1000 преимущественно молодых воинов.

Исследования усложняет тот факт, что письменность была утрачена. Никаких доказательств обнаружить не удалось. Одна из версий — загадочные племена Центральной и Северной Европы мигрировали с севера на юг. Одновременно в мире установилась засуха, которая спровоцировала голод. Народные восстания совпали с атаками со стороны варваров. Многие города были разрушены полностью. Микенская и минойская письменность исчезла полностью. На месте павших государств образовались новые. Мир полностью изменился. Ученые считают битву «нулевой мировой войной».

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