Огромный астероид на скорости влетел в атмосферу Земли

Яркий огненный болид размером до 1,6 метра ворвался в земную атмосферу и сгорел над Филиппинами 4 сентября. Об этом написал астроном Владимир Сурдин.

Небесное каменистое тело 2024 RW1 (метеороид) на скорости почти 18 км/с ворвалось в атмосферу Земли и пронеслось над Филиппинами. Жители острового государства, ученые и астрономы увидели яркую вспышку. Явление похоже на падающую звезду.

Размер падающего камня из космоса составил 1,5-1,6 метра. Большая часть тела сгорела из-за трения с молекулами воздуха.

При этом ученые из обсерватории Маунт-Леммон (США) зафиксировали летящий объект буквально за несколько часов до столкновения с земной атмосферой. В истории человечества это девятый астероид, который не представлял угрозы для планеты.

Ранее сообщалось, что академик Зайцев перечислил последствия ядерных ударов по опасным для планеты астероидам.