Жительница Кузбасса Татьяна Зеленина и ее супруг создали собственную клининговую команду с нуля. Из персонала были только они двое, а работу выполнили при помощи тряпки и ведра. Теперь коллектив из 10 человек принимает самые сложные заказы. Женщина рассказала о наиболее запоминающихся заданиях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Татьяна рассказала, как однажды оказалась в квартире кемеровской бабушки-кошатницы, заваленной мусором по колено. Женщина заболела и была госпитализирована в больницу. Пользуясь возможностью, ее дочь вызвала сотрудников клининговой компании.

Еще один случай из практики — прорыв канализации в подвале кемеровского госучреждения. Во время вызова сотрудникам сказали о небольшом участке загрязнения. По факту же стоки залили площадь в 270 кв. м. Супруг Татьяны рассказал, что после одного случая компания отказываться работать в помещениях, где был пожар.

Так, в Юрге разгорелся масштабный пожар из-за цепочки ошибочных действий 15-летней жительницы. Уснув с кастрюлей масла на плите, а затем бросив ее в акриловую ванну при возгорании, девушка спровоцировала мгновенную вспышку пламени. Огонь быстро охватил всю квартиру, оставив после себя лишь почерневшие от сажи стены и полностью обуглившуюся мебель.

«За дверьми таилась трехкомнатная хрущевка с облезлыми стенами, потемневшая от старости скрипящая мебель, паутина и тонны грязи на полу. Но одно смутило уборщиков. На полу было блестящее чистое пятно в форме силуэта человека, отчетливо видны были ноги и тело», — клиентка просила только вытереть пыль, но выяснилось, что 25 лет назад в доме длительное время пролежало тело усопшей.

Ранее сообщалось, что клинеры в преддверии новогодних праздников и во время их начала брали с жителей Подмосковья в шесть раз дороже обычного.