Неожиданная встреча в Петербурге: Путин вышел из кортежа и лично поздравил горожан с Днем ВМФ

Президент России Владимир Путин преподнес неожиданный сюрприз жителям Санкт-Петербурга. В воскресенье, 26 июля, когда в городе проходили масштабные торжества по случаю 330-летия Военно-морского флота России, глава государства после завершения официальных мероприятий лично вышел на улицу к горожанам, сообщил rosbalt.ru.

По информации издания, сначала президент посетил Адмиралтейство, где вручил государственные награды отличившимся военным морякам. Однако на обратном пути президентский кортеж внезапно остановился прямо в центре города. Владимир Путин вышел из автомобиля и направился к собравшимся на улице людям, чтобы лично поприветствовать их.

По данным издания, петербуржцы окружили президента, поздравляли с Днем ВМФ и выражали благодарность за эту неожиданную встречу. Из толпы звучали слова поддержки и пожелания здоровья. Одна из горожанок попросила главу государства: «Берегите себя!».

По информации издания, в ответ Владимир Путин поблагодарил жителей Северной столицы и пожелал им всего самого доброго. Такое непосредственное общение с горожанами стало приятным завершением праздничного дня и, как отмечают очевидцы, сделало праздник для многих жителей города по-настоящему запоминающимся.

Ранее сообщалось, что Путин высказался о сроках завершения СВО.