Путин высказался о сроках завершения СВО

Президент Владимир Путин в ходе общения с военными моряками в Санкт-Петербурге заявил, что специальная военная операция рано или поздно закончится, а ее герои уже вписаны в историю. Его комментарии передает РИА Новости.

На встрече с моряками в День ВМФ Владимир Путин ответил на вопросы о ходе кампании и будущем ее участников. Президент подчеркнул, что завершение СВО неизбежно, хотя точные сроки не назвал. При этом он заверил, что подвиги бойцов не останутся без внимания.

Говоря об информированности, Путин пояснил, что находится в точке, куда стекаются все данные: рапорты командиров, сведения от спецслужб, контролирующих все участки фронта, а также информация из открытых источников.

«Иногда смотрю публикации блогеров», — признался президент, добавив, что это помогает составить полноценную картину происходящего.

По его словам, такой подход позволяет видеть ситуацию с разных ракурсов и принимать взвешенные решения.

Ранее президент рассказал, что вернувшимся с СВО экс-заключенным заново устроят быт и помогут с соцадаптацией.