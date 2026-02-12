Непонимание, споры и 2% разногласий: как пары договариваются о праздновании 14 февраля

Специалисты платформы «Авито» выяснили, как жители Новосибирска относятся к Дню всех влюбленных и планируют ли его праздновать, сообщил atas.info.

Аналитики выяснили, что праздник намерены отметить 41% опрошенных, причем основная движущая сила романтики — молодежь от 18 до 24 лет, среди которой доля празднующих достигает 46%. Параллельно 5% респондентов ориентируются на отечественный аналог — День Петра и Февронии, и здесь лидирует аудитория старше 55 лет (18%). Любопытная деталь: еще 1% опрошенных хотели бы присоединиться к празднованию, но упираются в стену непонимания со стороны второй половинки.

По мнению аналитиков, большинство влюбленных пар в Новосибирске смотрят на праздник в унисон: 67% респондентов без труда согласовали планы на 14 февраля, а еще 31%, пусть и после небольших уточнений, все же пришли к единому решению. Лишь 2% опрошенных признались, что их представления об идеальном Дне всех влюбленных кардинально расходятся с партнерскими.

