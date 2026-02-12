В преддверии Дня всех влюбленных российские звезды делятся самыми яркими воспоминаниями о праздничных сюрпризах. Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Общественной службой новостей призналась: подарок, который она не забудет никогда, ей сделал Сулейман Керимов. И случилось это именно 14 февраля. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам артистки, бизнесмен преподнес ей роскошную квартиру, и этот жест стал для нее полной неожиданностью. Волочкова подчеркнула: ни один другой мужчина не делал для нее ничего подобного. При этом сама балерина призналась, что не считает себя большой поклонницей этого праздника, однако именно на 14 февраля ей чаще всего и дарят цветы, и делают громкие сюрпризы.

Впрочем, одной квартирой воспоминания не ограничиваются. Волочкова намекнула, что с этим днем у нее связано еще одно очень личное событие — «бурный роман», подробности которого она предпочла оставить при себе. «Это уже совсем другая история», — загадочно добавила звезда.

Ранее она предложила назначить Цискаридзе министром культуры России.