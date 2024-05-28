Неработающий кузбассовец воровал продукты и вещи в магазинах и продавал их прохожим

В Юрге 39-летнего местного жителя будут судить за совершение 32 краж из различных магазинов. Общая сумма ущерба составляет 70 тысяч рублей, сообщает sibdepo.ru .

Пресс-служба ГУ МВД по области сообщает, что в полицию из разных торговых точек поступали заявления о хищении продуктов питания, бытовой техники, предметов личной гигиены, алкогольной продукции. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность к преступлениям одного и того же мужчины.

Выяснилось, что неработающий житель Югры совершал кражи с целью личного обогащения. Он похищал товары и продавал их на улице прохожим. Ранее мужчина уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Товары югорчанин проносил мимо контрольно-кассовой зоны.

Расследование завершено. Все собранные по делу материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчине выдвигают обвинению в восьми кражах и 24 преступлениях, которые квалифицируются как «мелкое хищение».

Ранее мы сообщали, что житель Подмосковья украл из магазина десять упаковок сыра.