Житель Подмосковья украл из магазина десять упаковок сыра

Подмосковные росгвардейцы задержали 41-летнего жителя Коломны, который подозревается в краже сыра из сетевого супермаркета, сообщила пресс-служба ведомства.

Тревожную кнопку нажали сотрудницы магазина. Выяснилось, что один из покупателей положил в сумку десять упаковок сыра и попытался покинуть торговую точку, минуя кассовую зону.

По факту случившегося начата проверка. Подозреваемого в краже продуктов доставили в полицию.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали ранее судимую жительницу Подмосковья, которая украла мобильный телефон у своей знакомой.