Срок поверки истек: почему платежи за воду могут вырасти в разы и как не попасть на деньги — советы эксперта

Россиянам, у которых в августе подходит к концу срок службы или межповерочный интервал счетчиков воды, необходимо вовремя поверить и, если нужно, заменить прибор учета. Иначе начисления за воду могут начать производить по нормативу, что нередко оказывается значительно дороже фактического потребления. О том, кому стоит проверить документы уже сейчас, REGIONS рассказала эксперт в сфере ЖКХ Оксана Егорова.

Когда счетчик пора менять

По словам эксперта, далеко не каждый прибор учета нужно менять сразу после окончания межповерочного интервала. Многие собственники путают срок поверки и срок эксплуатации прибора, хотя это разные понятия. Поверка — это проверка точности показаний, которую проводят специализированные организации. Если прибор исправен, его можно продолжать использовать. Замена требуется только в случае, если счетчик сломался или вышел из строя, а также при истечении срока службы, который обычно составляет 10–12 лет для холодной воды и 6–8 лет для горячей. Важно правильно определить, что именно требуется в конкретном случае — поверка или замена.

«Сначала необходимо посмотреть паспорт счетчика или сведения в личном кабинете поставщика услуг. Если подошел срок поверки и прибор успешно ее проходит, менять его не требуется. Замена необходима, если счетчик признан неисправным, истек срок его службы или поверку провести невозможно», — пояснила Егорова.

Что будет, если пропустить срок

Если собственник вовремя не организует поверку или замену, расчет платы может измениться. Управляющая компания или ресурсоснабжающая организация переведет начисления на норматив потребления, который рассчитывается исходя из количества прописанных в квартире людей и установленного регионального норматива.

В большинстве случаев сумма в квитанции оказывается значительно выше, чем при оплате по фактическим показаниям. Именно поэтому эксперт посоветовала не ждать уведомлений от управляющей компании, а самостоятельно проверить сроки в документах на прибор. Ответственность за своевременную поверку лежит на собственнике, и отсутствие напоминаний не освобождает от необходимости действовать вовремя.

«Сначала некоторое время начисления могут производиться по среднемесячному потреблению, а затем — по нормативу с учетом повышающего коэффициента. В результате суммы в платежках зачастую становятся заметно выше, чем при исправном счетчике», — предупредила специалист.

Как избежать лишних расходов

Эксперт порекомендовала заранее записываться на поверку или замену, поскольку к концу лета спрос на такие услуги традиционно возрастает. Очереди могут растянуться на несколько недель, и есть риск пропустить крайний срок.

Также стоит заранее уточнить стоимость работ и выбрать аккредитованную организацию, чтобы быть уверенным в качестве услуг. Заблаговременная проверка документов и планирование визита специалиста позволят избежать ажиотажа и дополнительных затрат, связанных со срочным вызовом мастера.

«Важно обращаться только в организации, имеющие соответствующую аккредитацию. После выполнения работ сведения о новом приборе или проведенной поверке должны быть внесены в государственную систему учета. Это избавит собственника от возможных споров и ошибок при начислении платы за коммунальные услуги», — заключила Егорова.

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