Несколько лет местные жители российского региона поставляли опасный поддельный алкоголь

Местные жители Кузбасса в возрасте от 30 до 54 лет в период с 2016 по 2022 годы представили в торговые точки около 25 наименований различной контрафактной продукции, в том числе замаскированной под брендовую, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал региональной полиции.

По информации ведомства, незаконный оборот составил около 2 млн руб. Лидером преступной группы оказался 54-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов изъяли незаконно изготовленную продукцию. Правоохранители установили места, где производился и хранился алкоголь. Было возбуждено уголовное дело.

«Установлены торговые точки, в которых сбывался суррогат, из незаконного оборота изъято более 3 тыс. бутылок с приготовленной к сбыту немаркированной алкогольной продукцией и около 3 тыс. литров этилового спирта для производства контрафактного алкоголя на сумму свыше 2,2 млн. руб.», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, организатор преступной группировки по решению суда обязан выплатить штраф в размере 600 тыс. руб., а его 36-летний сообщник — 300 тыс. руб. Третьего фигуранту суд не назначил выплату штрафа. Каждый из участников группы в зависимости от действий во время организации сбыта продукции получил условный срок. Т олько один фигурант дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием.

«Следователем проведены более 50 допросов свидетелей и очевидцев, свыше 20 осмотров мест совершения преступлений. В рамках расследования проведен ряд судебных экспертиз, в числе которых фоноскопическая, токсикологическая, товароведческая и лингвистическая. По результатам последней следствием установлен организатор незаконного бизнеса», — отмечено в сообщении.

Оборудование, при помощи которого изготавливали алкоголь, спирт и готовая продукция уничтожены по решению суда.

