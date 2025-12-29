Три врага в бокале и миф о рассоле: врач развеял главные заблуждения о методах против похмелья

В преддверии новогодних праздников врач-нарколог Антон Линник в беседе с aif.ru дал четкие и научно обоснованные рекомендации, как минимизировать вред от алкоголя и избежать мучительного похмелья.

Эксперт сразу развенчивает популярные народные советы: съеденное перед застольем сливочное масло не создает защитный барьер, а активированный уголь, принятый утром, абсолютно бесполезен, так как не связывает токсины, уже циркулирующие в крови. К тому же, рассол не сработает, если пить его утром: важно употребить на ночь, и далеко не маринад с уксусом.

Вместо всех этих народных способов эксперт предлагает работающий алгоритм действий, разделенный на три этапа: подготовку, поведение во время праздника и действия после него.

Главный и наиболее эффективный подготовительный шаг — создание «углеводной подушки». За 1,5–2 часа до первой рюмки необходимо плотно поесть, сделав акцент на сложных углеводах (каши, цельнозерновой хлеб) и белке (мясо, рыба). Это физически замедлит всасывание этанола. Дополнительно стоит выпить стакан минералки или изотоника без сахара для восполнения электролитов и принять витамины группы B, которые активно расходуются при переработке алкоголя.

Во время застолья ключевое правило — запивать каждый алкогольный бокал стаканом простой воды для борьбы с обезвоживанием. После окончания возлияний, перед сном, стоит выпить еще пару стаканов воды, принять регидрирующий раствор или рассол (без уксуса) и, при отсутствии противопоказаний, таблетку аспирина для снижения воспалительной реакции.

«Существует концепция «дозы низкого риска» — того количества алкоголя, при котором вероятность нанести существенный вред здоровью считается минимальной. Рассчитать ее можно, но это не точная математика. Вместо того чтобы вымерять миллилитры, во всем мире используют понятие «стандартный дринк». Это примерно 10–14 г чистого этанола, или ~100—120 мл сухого вина (12–13%), ~330 мл пива (4,5–5%), ~30—40 мл водки, виски, коньяка (40%)», — добавил Линник.

Линник отдельно акцентирует внимание на выборе напитков, называя три главных врага легкого утра: конгенеры (побочные токсины брожения), сахар и углекислый газ. Поэтому сладкие коктейли, ликеры и шипучие напитки вроде шампанского или виски с колой гарантируют быстрое и тяжелое опьянение с последствиями. Смешивать разные типы алкоголя (виноградный, зерновой) — значит создавать для печени «коктейль» из токсинов.

Самый безопасный сценарий, по мнению нарколога, — выбрать один качественный напиток и употреблять его медленно, не понижая градус, обязательно закусывая и запивая водой. Если же похмелья избежать не удалось, эксперт рекомендует утром пить рассол, бульон или зеленый чай, принять контрастный душ и погулять, но категорически избегать бани, кофе и физических нагрузок, создающих экстремальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

