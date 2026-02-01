Несоответствие канонам, но не запрет: как церковь относится к кремации и альтернативным способам захоронения

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) заявил РИА Новости, что люди, которые считают себя православными, не должны прибегать к развеиванию праха усопшего или хранению его в колумбарии.

Иеромонах Макарий высказал мнение, что данные ритуалы противоречат обычаям Русской православной церкви. Он посоветовал при возможности прибегать к традиционному погребению. В остальных случаях можно выбирать альтернативные способы — кремация или колумбарий.

«Вопрос это не догматический, не нравственный, а экклезиологический, относящийся к церкви: зачем выдумывать какие-то ритуалы, совершенно не церковные?... Если ты хочешь быть православным – старайся следовать обычаям церкви», — сказал он в ответ на вопрос об отношении РПЦ к развеиванию праха.

Иеромонах Макарий пояснил, что кремация не соответствует церковным обычаям, однако она и не запрещена. Он советует людям, которые считают себя православными, не придумывать ненужные ритуалы. Некоторые альтернативные методы захоронения могут в отдельных аспектах не соответствовать устоявшимся каноническим традициям христианской церкви.

«Есть церковный обычай погребения, а кремация – это маргинальная ситуация», — пояснил иеромонах Макарий.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл обратился к верующим с советом, как проводить воскресенья.