«Ой, на рынок надо или в гости пригласили»: патриарх Кирилл обратился к верующим с советом, как проводить воскресенья

По словам священнослужителя, присутствие в храме в воскресный день является одной из ключевых обязанностей православного христианина.

«Нельзя не ходить в храм по воскресеньям. Когда кто-то говорит: ''Ой, на рынок надо'' или ''Ой, там в гости пригласили'' или еще что-то, утром каждый православный человек должен быть в Божьем храме», — сказал патриарх.

Обращаясь к тем, кто испытывает нежелание или лень вставать рано утром на службу, священнослужитель привел в пример мучеников и исповедников веры, лишенных в свое время такой возможности. В частности, он рассказал историю святителя Филиппа, митрополита Московского.

Возглавив кафедру в 1566 году, святитель Филипп публично выступил против жестокой политики опричнины царя Ивана IV, за что в 1568 году был лишен сана, заключен в монастырь и в декабре 1569 года убит царским приближенным Малютой Скуратовым. Патриарх напомнил, что такие подвижники даже мечтать не могли о возможности свободно посещать храм по воскресеньям.

Ранее в Пензенской епархии заявили, что избавляться от ветхих икон нужно сожжением.