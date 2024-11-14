Несовершеннолетнего кузбассовца осудят за то, что он бросил гранату в людей

Несовершеннолетнего кузбассовца осудят за то, что он бросил страйкбольную гранату в людей в местном парке. В результате хулиганский действий пострадала 20-летняя девушка и двое несовершеннолетних, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

17-летний подросток бросил гранату в незнакомых людей и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел летом нынешнего года в городе Кемерово. В парк оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые опросили свидетелей. Полученная информация позволила быстро установить личность молодого человека, которого сразу задержали. Пострадавших осмотрели медики.

«Следствием собраны убедительные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СК Кузбасса.

Молодой человек из пгт. Яшкино признал вину и оказывал содействие следствию на протяжении всего расследования. В связи с тем, что он несовершеннолетний, к расследованию сразу подключили следственные органы СУ СК России по Кузбассу. Пострадавшие не получили увечий. Их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, бросившего светошумовую гранату у игровой площадки в подмосковном Подольске.