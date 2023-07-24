Несовершеннолетний ребенок выстрелил в домофон: жители Челнов возмущены происшедшим

В Набережных Челнах десятилетний мальчик гулял по улицам с ружьем, из которого также выстрелил в домофон, сообщает inkazan.ru . Правоохранительные органы установили личность родителей ребенка. Им вынесено официальное предостережение, чтобы в последующем подобных инцидентов не повторялось. Жители были уверены, что ружье настоящее, но оно оказалось игрушечным.

Определить имя и фамилию ребенка помогли в комиссии по делам несовершеннолетних. Известно, что десятилетний мальчик выстрелил по домофону одного из многоэтажных домов в поселке. Соседи были напуганы тем, что ружье настоящее. Момент стрельбы по домофону был записан жителями на камеру. Видео быстро распространилось по сети. Пользователи оставляли комментарии о недопустимости владения оружием несовершеннолетними детьми. Люди были уверены, что у ребенка в руках было настоящая винтовка. Пользователи отмечали, что в последствии из мальчика может вырасти преступник.

В ходе разбирательств выяснилось, что у мальчика было игрушечное ружье. С родителями проведена беседа и вынесено предупреждение о недопустимости еще одного такого случая. Инцидент произошел 20 июля.