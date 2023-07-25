Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен высказал мнение, что США десятилетиями готовились к конфликту с Россией, а Украина стала самым удобным способом реализации замыслов Вашингтона. Таким мнением политик поделился с изданием Neulandrebellen .

«Внешнеполитические вдохновители Соединенных Штатов — я упомяну Киссинджера или Бжезинского — давно указывали на то, что, если бы Украина попала под влияние США, это гарантировало бы лишение России статуса мировой державы», - отметил бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен

Оскар Лафонтен назвал Украину «полигоном» и «полем боевых действий», на котором США борется с Россией из-за геостратегического влияния и лидерства. В планах Вашингтона уже давно было уничтожение России как мировой великой державы. Если бы Украина попала под влияние США намного раньше, возможно, у Вашингтона получилось бы реализовать свои планы, считает политик. Подготовка к борьбе с Россией у США длилась десятилетия.

Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен также отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц совершает большую политическую ошибку тем, что поддерживает США и выступает против России. Германии придется все равно восстанавливать отношения с Москвой, но на это придется потратить многие годы.

Россия не раз заявляла, что готова к мирным переговорам, но вооруженный конфликт выгоден Западу.