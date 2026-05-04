Невероятное видео: автомобиль рассекает торнадо в Кузбассе

Новокузнецкий журналист Ростислав Бардокин опубликовал в своих социальных сетях необычное видео, которое мгновенно разлетелось по Сети. На кадрах, появившихся в понедельник, 4 мая, запечатлено, как автомобиль на высокой скорости врезается в небольшой ураган — торнадо. Событие произошло на выезде из южной столицы Кузбасса — города Новокузнецка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в ролике видно, что водитель, следуя по пути на базу отдыха «Карлык», замечает впереди на дороге вихрь. Высота этого атмосферного явления, по оценкам очевидца, превышала 15, а то и 20 метров. Ураган поднял с дорожного полотна в воздух пыль и землю, сформировав прямо перед «Домом Рыбака» высокий столб грязи.

Новокузнечанин решился, по мнению корреспондента издания, на отчаянный шаг — он проехал сквозь мини-торнадо. По наблюдениям автора статьи, машина буквально рассекает вихрь и продолжает движение дальше. Примечательно, что никаких видимых негативных последствий для транспорта или водителя не наступило.

По данным издания, подобные природные явления — торнадо — для Кемеровской области случаются не часто, что делает этот случай еще более уникальным.

