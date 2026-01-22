Невидимая угроза для глаз: почему амеба из воды и почвы особенно опасна для тех, кто носит линзы

В пресс-службе РНИМУ проинформировали об опасности акантамебного кератита, который может возникать из-за несоблюдения гигиены контактных линз, сообщил tagilcity.ru.

Ассистент кафедры офтальмологии Пироговского университета Ангелина Казанцева рассказала об опасном заболевании глаз — акантамебном кератите. Эта серьезная инфекция роговицы вызывается микроорганизмом Acanthamoeba, который повсеместно встречается в природе: в воде, почве и даже системах кондиционирования воздуха.

Как пояснили в пресс-службе РНИМУ, основная угроза заключается в устойчивости этой амебы к большинству стандартных дезинфектантов, ее высокой агрессивности, приводящей к разрушению тканей роговицы, и крайней сложности лечения. Терапия часто бывает длительной и не всегда эффективной. В тяжелых случаях болезнь может привести к необратимой потере зрения.

Ношение контактных линз является одним из ключевых факторов риска, особенно при нарушении правил гигиены. Линзы могут механически переносить возбудителя на поверхность глаза, создавать благоприятную влажную среду для размножения амеб и облегчать проникновение инфекции через микроскопические повреждения на роговице.

«Для безопасного ношения линз соблюдайте следующие правила: тщательно мойте руки перед контактом с линзами; используйте только стерильный раствор для очистки и хранения; регулярно меняйте контейнер для линз; соблюдайте режим ношения; снимайте линзы перед контактом с водой; регулярно посещайте офтальмолога», — сообщил tagilcity.ru.

