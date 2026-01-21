Офтальмолог заявила, что гонконгский грипп может вызывать «туман в глазах» и сухость

Гонконгский грипп может оставить после себя не только слабость, но и неприятный зрительный симптом — ощущение сухости, затуманенности и временное снижение четкости зрения. Как пояснила в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Ирина Лещенко, это связано не с повреждением сетчатки или появлением близорукости, а с нарушением работы слезных желез на фоне инфекции.

По ее словам, из-за вируса изменяется выработка слезной жидкости, которая формирует на глазу тонкую пленку. Эта пленка отвечает не только за увлажнение, но и за правильное преломление света. Когда ее становится мало, поверхность глаза подсыхает, и мир начинает казаться расплывчатым, как в тумане. Коварство в том, что это состояние часто сохраняется даже после того, как сам грипп уже отступил, поскольку восстановление нормального слезоотделения требует времени.

В такой ситуации врач рекомендует не ждать, что проблема решится сама собой, а обязательно обратиться к офтальмологу. Специалист поможет оценить, как на последствия гриппа накладываются другие факторы — сухой воздух в помещении, долгая работа за компьютером или с гаджетами. Чаще всего для решения проблемы назначают специальные слезозаменители — капли, которые восстанавливают и стабилизируют слезную пленку.

По ее мнению, временное ухудшение зрения после гриппа — это сигнал организма о помощи, а не повод для паники. Итогом своевременного обращения к врачу станет не только избавление от дискомфорта, но и понимание, как защитить здоровье глаз в период восстановления после болезни.

