Невидимый автограф Диппера из Гравити Фолз продают в Подмосковье

Жительница Павловского Посада Полина Шаповалова рассказала REGIONS, как у нее оказался один из дневников Диппера Пайнса, который теперь девушка выставила на продажу за 70 тыс. руб.

Девушка рассказала, что автор книги приезжал в Москву. Поклонница мультсериала «Гравити Фолз» потратила два дня, чтобы дождаться возможности увидеться с ним. Она сумела взять автограф и купить заветную книгу. Жительница Подмосковья вспомнила, что она сразу оплатила книгу, а потом ждала еще около трех месяцев. Время понадобилась, чтобы книгу прислали из США.

Девушка рассказала, что увлекалась историей мультфильмов с самого детства. Хобби станет будущей профессией. Сейчас Полина учится в Московском государственном институте культуры. Будущий мультипликатор уже сейчас раскрывает творческий потенциал. Ее мультфильмы набирают большое количество просмотров. Самая востребованная работа — анимационный клип «Два вора и монета», который посмотрели более пяти млн зрителей.

Собеседница REGIONS призналась, что хочет усовершенствовать навыки. Без мощного компьютера не обойтись. Вырученные деньги с продажи книги пойдут на приобретение техники. По ее словам, торг не уместен.

«Книга лимитированная, 2017 года, нa английском языке, в точности повторяет дневник из мультсериалa. Онa откроет вам в два раза больше тайн, чем обычное издание. Всe фотографии в ней можно приподнять и увидеть надпись невидимыми чернилами», — указано в объявлении.

Ранее сообщалось, что спрос на продукцию Шуфутинского резко вырос перед 3 сентября.