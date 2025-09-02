Спрос на продукцию Шуфутинского резко вырос перед 3 сентября

В преддверии 3 сентября, как выяснили аналитики «Авито», в России резко возрос интерес к атрибутике, связанной с Михаилом Шуфутинским, известным шансонье и исполнителем популярной песни, посвященной этой дате. «Лента.ру» ознакомилась с деталями исследования, проведенного платформой.

В текущем году отмечается еще больший ажиотаж вокруг товаров, ассоциирующихся со знаменитой композицией Шуфутинского, подчеркивают аналитики. Наибольший скачок в спросе зафиксирован на диски с его записями.

В августе продажи дисков увеличились в полтора раза, показав рост на 58% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Календари с портретом Шуфутинского также продемонстрировали положительную динамику, увеличившись в продажах на 9% в годовом исчислении.

В целом, за последний год наблюдается увеличение спроса на товары, имеющие какое-либо отношение к творчеству и личности артиста, на 8%.

