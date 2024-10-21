Невролог Аракелян призвала каждого запомнить аббревиатуру УДАР

Волгоградский невролог Анна Аракелян призвала каждого россиянина запомнить аббревиатуру УДАР, расшифровка которой позволит своевременно оказать помощь пациенту с инсультом, сообщили novostivolgograda.

Медик пояснила, что при подозрении на инсульт у человека есть не более 4,5 часа. По истечению этого времени увеличивается риск побочных действий или летального исхода. Невролог Аракелян отметила важность оказания помощи в первую очередь родными и близкими. Аббревиатуру УДАР специалист расшифровала таким образом:

У — улыбка. Человека необходимо попросить улыбнуться. Один из признаков инсульта — одна сторона лица остается без движения.

Д — движение. Человека просят поднять обе руки и наблюдают, как он справляется с заданием. Любые отклонения — признак беспокойства.

А — артикуляция. Человек начинает резко говорить с артикуляционными отклонениями.

Р — речь. Человека просят повторить любую самую простую фразу. Если он запинается или не может выговаривать слова, то высокий риск инсульта.

Человек, переживший инсульт, может чувствовать слабость и терять координацию. К нетипичным признакам относят рвоту, тошноту и потерю сознания. Важно сразу вызвать скорую помощь. До приезда медиков рекомендовано уложить человека на бок, обеспечить комнату свежим воздухом и расслабить одежду в области шеи.

Ранее сообщалось, что спасатели в Подмосковье вскрыли дверь квартиры, где лежал пенсионер с инсультом.