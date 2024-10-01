Спасатели в Подмосковье вскрыли дверь квартиры, где лежал пенсионер с инсультом

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, в которой находился пенсионер, перенесший инсульт. Инцидент произошел в поселке Врачевы Горки в Луховицах.

За помощью спасателей обратились сотрудники социальной службы. Специалисты рассказали, что не могут попасть в квартиру к пожилому мужчину, но за дверью слышен шум.

На место выехали работники 229-й ПСЧ территориального управления №11. Спасатели вскрыли дверь квартиры, где был обнаружен 72-летний мужчина. Пенсионер лежал на полу, ему требовалась госпитализация.