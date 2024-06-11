Невролог Гайфутдинов: ухудшение зрения может быть началом рассеянного склероза

Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского государственного медицинского университета врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, что одним из симптомов рассеянного склероза является резкое ухудшение зрения или его полная потеря, сообщает ridus.ru .

Эксперт отметил, что через некоторое время зрение может восстановиться. Однако игнорировать симптом нельзя, ведь рассеянный склероз — очень опасное заболевание.

«Еще вчера вы прекрасно видели, а сегодня вдруг стали видеть гораздо хуже либо вообще ослепли. Это называется ретробульбарным невритом», — указал врач в беседе с «Ридусом».

Воспаление зрительного нерва приводит к подобным последствиям. Эксперт рекомендует той категории населения, в роду которых был выявлен рассеянный склероз, регулярно проходить плановый осмотр. Болезнь коварна тем, что симптомы проявляются, но проходят без лечения. Еще одна проблема — симптомы очень схожи с другими заболеваниями, поэтому не всегда получается точно установить диагноз. Болезнь из-за этого называют хамелеоном.

Эксперт рекомендует быть бдительным тем россиянам, у кого родные страдают из-за других аутоиммунных болезней: сахарного диабета, артрита, аутоиммунного гепатита. Болезнь чаще всего выявляют у людей, проживающих в холодной полосе. Те, кто переезжают на юг в раннем детстве, менее подвержены болезни.

Ранее врач Александр Эдигер выразил уверенность, что человечество одержит победу над рассеянным склерозом.