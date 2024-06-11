Невролог Гайфутдинов: ухудшение зрения может быть началом рассеянного склероза
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского государственного медицинского университета врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, что одним из симптомов рассеянного склероза является резкое ухудшение зрения или его полная потеря, сообщает ridus.ru.
Эксперт отметил, что через некоторое время зрение может восстановиться. Однако игнорировать симптом нельзя, ведь рассеянный склероз — очень опасное заболевание.
«Еще вчера вы прекрасно видели, а сегодня вдруг стали видеть гораздо хуже либо вообще ослепли. Это называется ретробульбарным невритом», — указал врач в беседе с «Ридусом».
Воспаление зрительного нерва приводит к подобным последствиям. Эксперт рекомендует той категории населения, в роду которых был выявлен рассеянный склероз, регулярно проходить плановый осмотр. Болезнь коварна тем, что симптомы проявляются, но проходят без лечения. Еще одна проблема — симптомы очень схожи с другими заболеваниями, поэтому не всегда получается точно установить диагноз. Болезнь из-за этого называют хамелеоном.
Эксперт рекомендует быть бдительным тем россиянам, у кого родные страдают из-за других аутоиммунных болезней: сахарного диабета, артрита, аутоиммунного гепатита. Болезнь чаще всего выявляют у людей, проживающих в холодной полосе. Те, кто переезжают на юг в раннем детстве, менее подвержены болезни.
Ранее врач Александр Эдигер выразил уверенность, что человечество одержит победу над рассеянным склерозом.