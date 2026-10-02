Невролог Маркова объяснила вспышку коллективной забывчивости в Электрогорске

Житель Электрогорска обнаружил на улице Горького необычную находку — солнцезащитные очки, дизайном напоминающие маску Человека-паука. Снимок он выложил в городской паблик, и история мгновенно превратилась в детективно-комическую: горожане принялись гадать, кто мог обронить такой аксессуар, сообщил REGIONS.

Впрочем, объявление о поиске владельца «паучьих» очков затерялось среди куда более прозаичных постов. Виртуальное бюро находок городского паблика пополнилось целой коллекцией одиноких предметов: ключи, зонты, детские игрушки, перчатки, один тапок и даже красная сумка «под крокодила». Все эти вещи кто-то потерял, и, судя по частоте публикаций, осенью жители Электрогорска стали забывать и ронять предметы заметно чаще обычного.

Почему так происходит, объяснила психотерапевт и невролог Ольга Маркова. По ее словам, осенняя забывчивость — вовсе не случайность, а примета времени.

«Массовая рассеянность с наступлением октября — это абсолютно естественный физиологический процесс. Сокращение светового дня, дефицит солнечного света и похолодание заставляют наш мозг включать режим экономии энергии. Снижается концентрация внимания, мы становимся более задумчивыми. К тому же осенью мы резко меняем гардероб: появляется многослойность, объемные куртки с десятком разных карманов, шарфы и шапки. Мозг просто не успевает отслеживать, куда именно рука на автомате положила очки или ключи. Так что если вы обнаружили, что опять где-то забыли зонт — не ругайте себя, это просто осенняя адаптация организма», — сказала эксперт.

Пока горожане активно разбирают свои вещи в комментариях и возвращают друг другу ключи с перчатками, автор поста об очках продолжает терпеливо ждать законного владельца.

«Если вы узнали свой супергеройский аксессуар — скорее забирайте, Электрогорску нужен свой защитник!» — написали жители в комментариях.

Ранее сообщалось, зачем Человеки-пауки вышли на улицы Кемерова.