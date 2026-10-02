Прокуратура взяла на контроль дело о посягательстве на жизнь полицейского в Наро-Фоминске

Вечером 1 октября 2026 года в Наро-Фоминском городском округе произошла кровавая драма, которая обернулась гибелью сотрудника правоохранительных органов. Прокуратура города Наро-Фоминска взяла расследование резонансного уголовного дела под особый надзор, сообщил REGIONS.

Близко к полуночи — примерно в 23:30 — оперативная группа прибыла в деревню Паново, где в частном домовладении находился подозреваемый. Полицейские предъявили ему законное требование передать находящиеся у него наркотические средства, запрещенные к обороту.

Реакция оказалась мгновенной и жестокой: мужчина открыл стрельбу по стражам порядка из имевшегося при нем оружия. Пуля настигла 35-летнего капитана Павла Шевякова — он погиб на месте, не дожив до госпиталя. В ходе ответного применения силы стрелявший был уничтожен.

Стрелком оказался 31-летний Евгений Б. — человек с криминальным прошлым, ранее уже привлекавшийся к ответственности по уголовным статьям. Его жилище было переоборудовано под полноценную лабораторию по производству наркотиков.

В ходе осмотра помещения силовики изъяли 20 килограммов запрещенных препаратов. Но не только вещества привлекли внимание: арсенал, спрятанный в доме, поражал масштабами. Там обнаружили пистолет-пулемет, укомплектованный тремя глушителями, пару пистолетов Макарова и запас патронов к ним.

Уголовное производство заведено по двум статьям Уголовного кодекса: статья 317 — покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа, и статья 222 — незаконный оборот оружия. За ходом следствия и его итогами следит Наро-Фоминская городская прокуратура, обеспечивая процессуальный контроль на каждом этапе разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотиков.