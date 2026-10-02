В Люберцах откроют новую интерактивную выставку «Яблоко Ньютона»

Посетители в игровой форме смогут изучить природные и физические явления, провести опыты и эксперименты со звуком и светом, познакомиться с законами механики и не только. Экспозиция рассчитана на аудиторию учащихся и направлена на пробуждение интереса к науке. Им расскажут о природе волн и цунами, ударной волне и «воздушной пушке», о морских узлах и о скорости звука. Гости соберут арочный мост без единого гвоздя, запустят миниатюрное торнадо, увидят гиперболоид инженера Шухова и волновой маятник. Узнать подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+