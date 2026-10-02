В Люберцах откроют новую интерактивную выставку «Яблоко Ньютона»
Новую интерактивную выставку «Яблоко Ньютона» представят в Люберцах
Фото: [Музейно-выставочный комплекс г.о. Люберцы]
В четверг, 8 октября, в Музейно-выставочном комплексе Люберец откроется новая интерактивная выставка «Яблоко Ньютона». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетители в игровой форме смогут изучить природные и физические явления, провести опыты и эксперименты со звуком и светом, познакомиться с законами механики и не только. Экспозиция рассчитана на аудиторию учащихся и направлена на пробуждение интереса к науке. Им расскажут о природе волн и цунами, ударной волне и «воздушной пушке», о морских узлах и о скорости звука. Гости соберут арочный мост без единого гвоздя, запустят миниатюрное торнадо, увидят гиперболоид инженера Шухова и волновой маятник. Узнать подробности можно на сайте.
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* Возрастное ограничение 6+