Сатурн выйдет на сцену: 4 октября планета окажется ближе и ярче, чем обычно

В октябре шестая планета Солнечной системы — газовый гигант Сатурн — вступает в противостояние. В воскресенье, 4 октября, он окажется напротив Земли и по одну сторону с ней от Солнца. О том, почему это явление нельзя пропустить, рассказал REGIONS.

Почему именно сейчас

Об особенностях октябрьского астрономического явления изданию рассказал астрофизик, преподаватель колледжа «Энергия» Сергей Чумаков. По его словам, в эти дни видимый блеск газового гиганта достигает своего годового максимума. То же самое можно сказать и о размере небесного тела. Однако чтобы оценить последний параметр, ученый советует использовать бинокль или телескоп.

«Сатурн относится к внешним планетам, то есть тем, которые лежат дальше от Солнца, чем Земля, а их орбиты обладают большей длинной. Для внешних планет наилучшим периодом наблюдений с поверхности Земли являются противостояния — они наступают регулярно с разными промежутками для каждой внешней планеты», — рассказал Чумаков.

Что можно увидеть в телескоп

Найти сияющую точку на небе не составит особого труда. В Подмосковье Сатурн начинает свой путь над горизонтом примерно в 18:20, но астрофизик советует приступать к наблюдениям через час или два после заката. В это время планета четко видна в юго-восточной части неба, а к трем часам ночи плавно смещается к западному горизонту. В дни противостояния и несколько суток после него Сатурн будет казаться непривычно ярким и крупным.

Чтобы увидеть всю красоту Сатурна, Чумаков советует воспользоваться телескопом. Даже любительские и детские модели позволят в этот день увидеть диск Сатурна, систему колец, окружающих планету, и его самый яркий спутник — Титан.

Чумаков подчеркивает, что наблюдение планеты является излюбленным занятием для любителей астрономии, а астрономы-профессионалы в моменты противостояний получают новые возможности для изучения атмосферы Сатурна и его колец.

Ранее сообщалось, что в октябре 2026 года небо превратится в настоящую астрономическую сцену.