Назвал себя ее братом: незнакомец без штанов проник в квартиру молодой матери из Ярославля

Всего 20 минут понадобилось, чтобы обычный поход в детский сад обернулся для молодой матери сильным испугом. Ольга Р. (имя изменено, — прим. ред.) из Ярославля оставила дверь квартиры незапертой и, вернувшись с ребенком, обнаружила внутри постороннего мужчину. История закончилась без серьезных последствий, но сама женщина теперь советует всегда проверять замок перед выходом из дома. Подробности она рассказали корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

28 сентября около шести вечера Ольга отправилась за младшим ребенком в детский сад. Семья живет в новом жилом комплексе, где подъезд оборудован системой доступа, поэтому женщина не ожидала, что в квартиру вообще может попасть посторонний. Уже возле садика она вспомнила, что могла не запереть дверь, но возвращаться не стала — рассчитывала, что в спокойном новом доме ничего не произойдет.

«Когда мы вернулись, дома было темно. Я включила свет в прихожей и увидела мужские ботинки. Сначала подумала, что муж неожиданно вернулся из командировки. Но потом посмотрела на кухню и увидела там совершенно незнакомого мужчину. Он был пьяный, без штанов, сидел и ел нашу пиццу. У меня, конечно, случился шок», — рассказала Ольга Р.

Женщина взяла ребенка за руку и попыталась понять, кто находится в квартире. Незнакомец вел себя неадекватно, рассказала жительница Ярославля, утверждал, что его зовут Андрей, а Ольгу называл своей сестрой. Оставаться с ним один на один женщина не решилась и открыла дверь, чтобы позвать на помощь соседей.

Соседи пришли, однако самостоятельно вывести мужчину из квартиры не смогли. Ольга признается, что из-за сильного стресса даже не могла вспомнить, как связаться с полицией, поэтому позвонила мужу, который находился в командировке. Его коллеги приехали, после чего мужчину вывели из квартиры.

Позже выяснилось, что незнакомец оказался родственником одной из соседок. По словам Ольги, он был сильно пьян и перепутал дверь, после чего зашел в чужую квартиру как к себе домой. В результате инцидента пострадала только заказанная семьей пицца, за которую соседка впоследствии перевела деньги.

История на этом не закончилась. На следующий день Ольге позвонил тот же мужчина, а позже стал отправлять ей сообщения и фотографии с попытками извиниться. Женщина вместе с мужем решила не поддерживать с ним контакт.

«Сейчас я понимаю, что все могло закончиться совершенно иначе. Мы живем в новом доме, вокруг молодые семьи, закрытый подъезд, и мне казалось, что можно не переживать. Но достаточно один раз не проверить дверь — и в квартире уже может оказаться посторонний человек. Поэтому теперь я всегда смотрю, повернула ли ключ, даже если выхожу буквально на несколько минут», — поделилась Ольга Р.

Случай напоминает о простой мере безопасности: перед выходом из квартиры стоит убедиться, что дверь действительно заперта, даже если человек уходит ненадолго. А если дома обнаружился незнакомец, не стоит пытаться самостоятельно его задерживать или вступать в конфликт — безопаснее отойти в сторону, вывести детей из опасной зоны и обратиться за помощью, позвонить в полицию.