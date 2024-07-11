Невролог Мишина пояснила, как защитить себя от психического расстройства
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Невролог Наталья Мишина рассказала Udm-info, как россиянам защитить себя от психического расстройства в современной жизни.
Эксперт рекомендует придерживаться общеизвестных эффективных правил. В первую очередь необходимо высыпаться. Доказано, что психическое состояние зависит от физического. Крепкий и здоровый сон длительностью не менее восьми часов снижает риск стресса.
«Особенно опасен хронический недосып», — отметила эксперт.
Невролог Наталья Мишина рекомендует следить за рационом своего питания. Важно получать в достаточном количестве белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. На нервную систему и психическое здоровье положительно влияет умеренная физическая активность.
«Не нужно зацикливаться на работе, находите время для хобби, любимого увлечения», — считает невролог Наталья Мишина.
Важно следить за кругом своего общения. Оптимисты умеют заряжать хорошим настроением. Желательно исключить неприятные контакты. Не стоит накапливать негативные эмоции. Часто именно недосказанность приводит к нервному срыву.
При первых признаках нервного состояния стоит записаться на прием к психологу. На ранних стадиях всегда легче оказать квалифицированную помощь. Особенно не стоит замыкаться в себе, когда агрессию проявляют члены семьи. Конфликты с родными являются самым распространенным провоцирующим фактором развития психических заболеваний.
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