На территории Нижегородской области проживает 4184 вынужденных переселенца, которые покинули родные города в ДНР, ЛНР и других территорий из-за обстрелов со стороны Украины, сообщает NewsNN . Люди адаптировались к новой жизни. Многие находят работы в регионе, получают гражданство РФ и приобретают недвижимость.

Согласно данным минсоцполитики региона, 2617 жителей Украины получили гражданство России. Жизнь беженцев складывается по-разному. Некоторые люди возвращались в родные города новых регионов. Другие переехали на ПМЖ в разные регионы РФ.

334 переселенца трудоустроились в Нижегородской области. Данные актуальны для периода с начала СВО по январь 2024 года. Многие выбрали работу на производстве: машинисты, токари и электромонтеры. Другие же трудоустроились в медицинской и общеобразовательной сфере. Есть те беженцы, кто работают продавцами, уборщиками и вахтерами.

Правительство Нижегородской области продолжает оказывать помощь переселенцам и беженцам. Так, было предложено ввести продуктовые электронные талоны, чтобы прибывшие из Украины, ДНР и ЛНР жители могли самостоятельно выбирать себе продукты.

Жители республик были вынуждены покинуть свои дома после того, как Украина в феврале 2021 года увеличила степень обстрелов по территории мирных городов. Россия помогла местным властям организовать выезд женщин и детей, а затем и их размещение в лагерях.

Ранее боец ВС РФ спрогнозировал для интернет-издания «Подмосковье сегодня», когда закончится СВО.