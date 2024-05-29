NewsNN: нижегородские выпускники возмущены переносом сдачи ОГЭ

27 мая в нижегородских школах по невыясненным на данный момент причинам отменили сдачу ОГЭ. Родители и выпускники негативно восприняли изменения в графике сдачи экзаменов, сообщает NewsNN .

Девятиклассники приехали на сдачу ОГЭ, причем некоторые добирались из соседних отдаленных поселков. Сначала ребята ждали несколько часов, пока экзамен все-таки начнется. Но после ребятам предложили написать заявление на апелляцию. Теперь экзамен проведут в конце июня.

Родители возмущены случившемся. Во-первых, они переживают за эмоциональное состояние своих детей. Выпускники сильно нервничают из-за сдачи экзаменов, а теперь впереди еще практически месяц ожиданий.

«Пересдача через месяц! Какой настрой? Прости дорогая, так вышло?» — возмущается отец одной из школьниц.

Во-вторых, изменение сроков может препятствовать поступлению в учебные заведения. Некоторые семьи уже запланировали семейный отдых на конец июня, чтобы помочь ребенку расслабиться после тяжелого экзаменационного периода.

«В конце июня мы уезжаем, куплены путевки на 24 июня. Поэтому в резервные дни не попадаем. И что делать прикажете?» — пишет Елена.

Специалисты разделяют опасения родителей и выпускников. Преподаватель Виктор Смоляк уверен, что стресс может по-разному отразиться на результатах экзаменов. Однако все зависит от ребенка. Некоторые ребята достаточно стрессоустойчивые, поэтому могут собраться в экстренной ситуации. Психолог Михаил Еремаев солидарен с мнением учителя. Дети однозначно испытали стресс, но многие смогут быстро восстановиться.

Ранее психолог Гольдштейн рассказала, как родителям выпускников поддерживать детей в период сдачи ЕГЭ.