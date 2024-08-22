NewsNN: пшеничное поле площадью более 10 тыс. кв.м сгорело в Нижегородской области

Информацией с редакцией поделился собственный источник из экстренных служб. Площадь поля составила 10 тыс. кв.м. Инцидент произошел в нескольких километрах от населенного пункта в среду, 21 августа.

Согласно предварительной версии, в момент возгорания на поле сотрудники сельскохозяйственной отрасли проводили уборочные работы. На участке находился комбайн марки «Полесье». Техника загорелась. Огонь быстро распространился по полю. Сохранить урожай не удалось.

После ЧП выяснилось, что техника находилась в неисправном состоянии. Причиной возгорания стала поломка электрооборудования. Информация о том, кто возместит ущерб за причинение вреда большому количеству урожая, на данный момент отсутствует.

Официальный телеграм-канал Главного управления МЧС России по Нижегородской области официально подтвердил информацию о возгорании. На место происшествия прибыли пожарные МЧС России. Их действия позволили не распространиться огню по всей территории поля. Возгорание началось в моторном отсеке комбайна.

«Никто не пострадал. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки комбайна», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тульский агрокомплекс получил в аренду 3,5 га земли в Подмосковье.